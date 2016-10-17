﻿حياة سعيدة مع شريك الحياة أكثر ما يتمناه الألمان

برلين ـ د ب أ: كشف استطلاع للرأي أن من أكبر الأهداف الحياتية للألمان هو العيش حياة سعيدة مع شريك الحياة. وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الاثنين أن نحو 80٪ من الألمان سواء كانوا شباباً أو مسنين ذكروا أن «حلم حياتهم» هو إقامة علاقة دائمة مع شريك الحياة.

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأهداف الحياتية للألمان الاستقلال المادي بنسبة 77٪. كما شملت قائمة أمنيات الألمان «إنجاب أطفال» و»السفر كثيراً» و»النجاح المهني».

وعن الأمنيات التي تم تحقيقها، ذكر 54٪ من الألمان أنهم حققوا أمنية الحياة السعيدة مع شريك الحياة، بينما لم يحقق سوى 36٪ من الألمان أمنيتهم بشأن الاستقلال المادي. أجرى الاستطلاع معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «جيو» الألمانية. وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 5 حتى 9 آب/أغسطس الماضي 1005 ألمان فوق 18 عاماً.