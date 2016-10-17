﻿مصرع 30 شخصاً في اصطدام حافلتين في باكستان

إسلام أباد ـ الأناضول: لقي 30 شخصاً مصرعهم الاثنين، نتيجة اصطدام حافلتي نقل ركاب في اقليم بنجاب الباكستاني. وحسب مصادر أمنية باكستانية فإنّ حادث الاصطدام جرى في منطقة صادق أباد التابعة لمدينة رحيم يار خان جنوب اقليم بنجاب.

وأضافت المصادر أنّ اصطدام الحافلتين أسفر عن مقتل 30 شخصاً وجرح أكثر من 50 آخرين، تمّ نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

من جانب آخر عبّرت رئاسة الوزراء الباكستانية في بيان عن حزنها العميق للمواطنين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة الحادث، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.