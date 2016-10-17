﻿ارتفاع معدل المواليد في ألمانيا لأول مرة منذ 33 عاما

فيسبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: ارتفع معدل المواليد في ألمانيا لأول مرة منذ 33 عاماً إلى 1.5 طفل لكل امرأة. وكان آخر معدل مماثل لمعدل مواليد عام 2015 في عام 1982 بواقع 1.51 طفل لكل امرأة.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن الاثنين أن هذا المعدل في عام 2015 يعني استمرار التطور الإيجابي الملحوظ منذ عام 2012 وكان معدل المواليد في ألمانيا عام 2014 يبلغ 1.47 طفل لكل امرأة.

وفي المقابل، ارتفع معدل المواليد بنسبة ضئيلة للغاية لدى السيدات الألمانيات من 1.42 إلى 1.43 طفل، بينما ارتفع بصورة واضحة لدى النساء الأجنبيات من 1.86 إلى 1.95 طفل. وارتفع متوسط عمر الأمهات عند ولادة أطفالهن على مدار عام بنسبة شهر ليصل إلى 31 عاماً، بينما بلغ متوسط عمرهن عند ولادة طفلهن الأول 29 عاماً وسبعة أشهر، ونحو 32 عاماً عند ولادة الطفل الثاني، و33 عاماً عند ولادة الطفل الثالث.