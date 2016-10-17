﻿انقطاع التنفس أثناء النوم قد يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري

طوكيوـ رويترز: أظهر بحث جديد أن انقطاع التنفس أثناء النوم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وقالت فرق البحث في دورية (سليب مديسين) إن النتائج تؤيد توصيات الاتحاد الدولي للسكري بضرورة متابعة المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم للتحقق من إصابتهم بالسكري والعكس بالعكس.

ويحدث انقطاع التنفس أثناء النوم في حالة انسداد الشعب الهوائية كلياً أو جزئياً أثناء النوم ونتيجة لهذا يتوقف التنفس بشكل متقطع. ويقول الباحثون إن نحو 13 في المئة من الرجال وستة في المئة من النساء مصابون بانقطاع للتنفس أثناء النوم يتراوح بين المتوسط والشديد ولا يتم تشخيصه.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة ماكو ناجايوشي وهي من كلية الدراسات العليا في العلوم الطبية الحيوية في جامعة ناجازاكي اليابانية «تتزايد الأدلة خلال العقدين الأخيرين على أن انقطاع التنفس أثناء النوم قد يكون مرتبطاً بمقاومة الإنسولين والحساسية للجلوكوز والسكري من النوع الثاني.»

وحلل الباحثون بيانات 1453 مشاركاً بمتوسط أعمار يبلغ 63 عاماً. وخضع كل المشاركين لأبحاث أثناء النوم في بيوتهم ولم يكونوا مصابين بالسكري عند بدء الدراسة.

وبعد زهاء 13 عاماً أصيب 285 من المشاركين بالسكري من النوع الثاني. وكان المصابون بانقطاع شديد للتنفس أثناء النوم في بداية الدراسة أكثر عرضة بنحو 70 في المئة للإصابة بالسكري مقارنة بمن تم تصنيفهم على أنهم عاديون.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك مصاباً بالسكري بين كل عشرة بالغين. ومعظم مرضى السكري مصابون بالنوع الثاني الذي يصاب به المرء عندما يفقد الجسم القدرة على إفراز أو معالجة ما يكفي من هرمون الإنسولين.