تسعة عشر قتيلاً في حريق بمستشفى في الهند





نيودلهي- أ ف ب- لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق عرضي اندلع الاثنين في مستشفى في شرق الهند، بحسب حصيلة أولية مرشحة للارتفاع أوردتها الشرطة المحلية.

وقال يوغيش خورانيا، المسؤول في شرطة مدينة بوبانسوار، لـ “وكالة فرانس برس″ إن الحريق الذي اندلع على الأرجح بسبب احتكاك في الأسلاك الكهربائية في قسم غسيل الكلى في مستشفى المدينة أدى لاحتجاز أكثر من 40 مريضاً.

وأضاف أن النيران سرعان ما امتدت من قسم غسيل الكلى إلى وحدة العناية الفائقة، مما أدى إلى “سقوط 19 قتيلاً على الأقل”.

وأوضح أن “أكثر من 100 مريض نقلوا إلى مستشفى آخر. هناك مرضى كثر في حالة حرجة وبالتالي فإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع″.

وبثت قنوات التلفزة المحلية مشاهد ظهر فيها رجال إطفاء يرتدون أقنعة وهم يحطمون نوافذ للدخول إلى المستشفى البالغة سعته ألف سرير.

وكان أكثر من مئة مريض لقوا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى في كلكوتا في 2011. وسيمثل 16 من مسؤولي هذا المستشفى أمام القضاء قريباً لمحاكمتهم بتهم القتل والإهمال وعدم احترام قواعد السلامة.