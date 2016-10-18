إسبانيا: أيام تضامنية مع اللاجئين بجزيرة خيوس اليونانية.. والمطبخ وسيلة للتفكير والمشاركة بمعاناة اللاجئين

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: ابتكر مواطنون من إقليم الباسك، شمال إسبانيا، طريقة جديدة لجمع التبرعات وتكريس التضامن مع اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية.

ففي مبادرة فريدة من نوعها قام أعضاء ناشطون بالنسيج الجمعوي ‘‘زابورياك برويكتوا’’ بالعمل على التضامن عن طريق إعداد وجبات غذائية في الساحات العمومية، وفي بعض المطاعم عبر الإعلان عن مكان هذه الوجبات الغذائية، والتي ترافقها موسيقى وحفلات غنائية يتم فيها التركيز على مشاركة المواطنين الباسك بقيم التضامن كأسلوب حضاري مع اللاجئين والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

وفي مدينة الرينتيرية، والتي تبعد بـ 479 كلم عن العاصمة الإسبانية مدريد، تم تنظيم مهرجان خاص بالأكل الجماعي، حيث تم تقديم الوجبة الإسبانية الشهيرة والأكثر شعبية ‘‘البائيا’’ أو طبق البايلا، كوجبة رئيسية للمتضامنين.

وحجز المئات من المتعاطفين أماكنهم حيث تم بيع جميع التذاكر الخاصة بهذا النشاط التضامني الخاص باللاجئين بجزيرة خيوس اليونانية.

وشهد اللقاء التضامني، الذي مرّ في أجواء تميزت بالتحضير الجماعي للوجبات، مساهمة وحضور كل الفئات العمرية، ذكوراً وإناثاً، ومن مختلف التخصصات والمسؤوليات، مع التأكيد على أن المطبخ وسيلة للتفكير والمشاركة بمعاناة اللاجئين.

كما تخلل النشاط التضامني عرض شريط فيديو يتعلق بعمل ‘‘زابورياك برويكتوا’’، وتلته مناقشة وتقرير إخباري حول أوضاع اللاجئين بجزيرة خيوس.

وحسب الناشطة الجمعوية جيما إيزكور فإن “الهدف المتوخى من هذا النشاط الغذائي قد حققناه، حيث مرّ في جو تضامني رائع مع جمع تبرعات مهمة سيتم إرسالها إلى المسؤولين مباشرة هناك”.

نشاط تضامني بسان سيباستيان

كما سيتم يوم الخميس المقبل، العشرين من شهر تشرين الأول /أكتوبر، إحياء نشاط تضامني آخر بمدينة سان سيباستيان، حيث ستعرض مقبلات ومكسرات من أجل المساهمة وتحصيل مزيد من الدعم نظرا لاحتياجات اللاجئين المتزايدة في فصل الخريف.

وسيتخلل النشاط حفل موسيقي تحييه فرقة لادرونيس دي غيتارا التي انضمت للمساهمة في هذه المبادرة التضامنية، والتي تقام في عدة مدن بجهة الباسك.