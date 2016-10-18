العثور على ستة رجال مقطوعي الأيدي على قيد الحياة في المكسيك

مكسيكو سيتي- رويترز- قال مكتب المدعي العام في المكسيك إن السلطات عثرت على ستة رجال مقطوعي الأيدي على قيد الحياة يوم الاثنين في ضواحي وادي الحجارة ثاني أكبر المدن المكسيكية بينما أعلنت وفاة شخص سابع في موقع الحادث.

وعثر على الرجال في حي تلاكويباكوي بوادي الحجارة في ولاية جاليسكو بغرب البلاد أحد أكثر المناطق التي تشهد تناحرا بين عصابات المخدرات المكسيكية.

وقال مسؤول بمكتب المدعي العام إن الرجال الستة يتلقون الرعاية الطبية ولم يتم اعتقالهم. وأضاف أن تحقيقا قد بدأ للوقوف على ملابسات الواقعة.