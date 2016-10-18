الاتحاد الأوروبي يخشى تدفق مقاتلين من تنظيم الدولة اثر الهجوم لاستعادة الموصل

برلين- أ ف ب- حذر المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ من تدفق مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية الى أوروبا في حال سقوط الموصل، اخر اكبر معاقلهم في العراق، امام هجوم القوات العراقية، في مقابلة نشرتها صحيفة “دي فيلت” الألمانية الثلاثاء.

وقال كينغ في المقابلة “إن استعادة الموصل، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال العراق، يمكن أن تؤدي إلى عودة مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى أوروبا، مصممين على القتال”.

وقال المفوض البريطاني “حتى عدد ضئيل (من الجهاديين) يشكل خطرا جديا علينا أن نستعد له” من خلال “زيادة قدرتنا على الصمود في وجه الخطر الارهابي”.

وباشرت القوات العراقية الاثنين هجومها لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية، محرزة تقدما من جهة الشرق.

وتثير هذه المعركة التي يتوقع أن تكون ضارية وطويلة مخاوف من وقوع كارثة انسانية اذا اضطر مئات آلاف المدنيين لمغادرة منازلهم والفرار من المدينة التي لا يزال يسكنها 1,5 مليون نسمة، ولا سيما مع بدء فصل الشتاء.