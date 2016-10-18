مدمرة بحرية أمريكية تزور نيوزيلندا لأول مرة منذ 30 عاما

ويلينجتون- د ب أ- أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي الثلاثاء أن مدمرة بحرية أمريكية سوف تزور نيوزيلندا الشهر المقبل، في أول زيارة من نوعها منذ أن أصبحت نيوزيلندا خالية من الأسلحة النووية عام 1987.

وقال كي إنه وافق على زيارة المدمرة يو اس اس سيمبسون، عقب أن تأكد من أنها ليس مسلحة نوويا أو تعمل بالطاقة النووية.

ومن المقرر أن تشارك المدمرة في استعراض بحري دولي للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس البحرية النيوزيلندية الملكية في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وبسبب سياسة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بعدم تأكيد أو نفي ما إذا كانت سفنها مسلحة نوويا أو تعمل بالطاقة النووية، رفضت في السابق إرسال قطع بحرية لنيوزيلندا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن الزيارة عندما زار أوكلاند في تموز/ يوليو الماضي.

وأشار كي إلى أن الزيارة تعكس مدى عمق العلاقات بين نيوزيلندا وأمريكا.