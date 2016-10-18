القوات العراقية والكردية تعلنان إحراز تقدم في هجوم الموصل

بغداد- رويترز- أعلنت القوات الحكومية العراقية والقوات الكردية الثلاثاء إحراز تقدم في أول أربع وعشرين ساعة من هجوم لاستعادة الموصل آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وبدأت قوات الجيش العراقي والبشمركة الكردية التحرك صوب الموصل فجر الاثنين تحت غطاء جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت بيانات صادرة عن الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية إنه تمت في المجمل استعادة 20 قرية من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الشرق والجنوب والجنوب الشرقي من الموصل.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن قبل فجر الاثنين بدء الهجوم على الموصل وذلك بعد عامين من سقوط ثاني أكبر مدن العراق في قبضة المتشددين.

وسيمثل سقوط الموصل هزيمة الدولة الإسلامية فعليا في العراق. ويسيطر التنظيم أيضا على أجزاء من سوريا.

ويهاجم الجيش العراقي الموصل من الجبهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية في حين تشن قوات البشمركة هجومها على الجبهة الشرقية.

وقالت قوات البشمركة التي انتشرت أيضا شمالي وشمال شرقي المدينة إنها أمنت “شريطا كبيرا” من الطريق الذي يمتد لمسافة 80 كيلومترا بين عاصمتها إربيل والموصل التي تبعد نحو ساعة بالسيارة إلى الغرب.

وقال البيان الكردي إن طائرات حربية تابعة للتحالف هاجمت 17 موقعا للدولة الإسلامية دعما لعملية البشمركة في منطقة مليئة بالألغام. وأضاف أن أربع سيارات ملغومة على الأقل دُمرت.

ولم ترد أي إشارة في البيانات العراقية أو الكردية إلى عدد الضحايا في صفوف العسكريين أو من المدنيين.

والموصل التي يقطنها حاليا 1.5 مليون نسمة هي أكبر مدينة تحت سيطرة المتشددين وتليها الرقة في سوريا المجاورة. وأعلنت الدولة الإسلامية إقامة دولة “خلافة” في المناطق التي سيطرت عليها في البلدين عام 2014.