آلاف العراقيين يحتشدون أمام مبنى السفارة التركية في بغداد

بغداد- د ب أ- تظاهر الآلاف من العراقيين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد للمطالبة بإخراج القوات التركية من العراق.

وانتشرت أعداد كبيرة من القوات العراقية في محيط السفارة التركية في حي الوزيرية ببغداد لتأمين مبنى السفارة والعاملين فيها مع انطلاق المظاهرة التي خرجت استجابة لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

ولا تزال أعداد كبيرة من المتظاهرين تتوافد إلى مكان المنطقة. ويحمل المتظاهرون أعلام العراق ولافتات تطالب السلطات التركية بسحب قواتها من شمال البلاد.