استمرار البحث عن شخصين مفقودين عقب انفجار في شركة “باسف” في ألمانيا

لودفيغسهافن- د ب أ- تواصل فرق الإنقاذ بحثها عن شخصين مفقودين عقب الانفجار الذي وقع في أرض مملوكة لشركة “باسف” الألمانية الرائدة في صناعة الكيماويات بمدينة لودفيغسهافن شمالي ألمانيا الاثنين.

وقالت متحدثة باسم الشركة صباح الثلاثاء إن قوات الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين، مضيفة أن رجال الإطفاء بدأوا العمل على تدابير التبريد والأمان اللازمة عقب السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار.

وتم مطالبة سكان المنطقة المحيطة بالانفجار باستمرار إغلاق النوافذ والأبواب صباح الثلاثاء أيضا.

وكانت الشركة أعلنت الاثنين أن الوضع الحالي لشواهد الحادث تفيد بأن اثنين من العاملين لقيا حتفهما جراء الحادث، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، بالإضافة إلى وقوع إصابات خطيرة لستة أشخاص آخرين.

ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث.

وبحسب بيانات الشركة، فإن الانفجار أسفر عن حريق مواسير تحوي مادتي الإيثيلين والبروبيلين. ويستخدم الإيثيلين في تصنيع مواد العزل والمذيبات، بينما يدخل البروبيلين في تصني طلاءات السيارات والمواد اللاصقة.