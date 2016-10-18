عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة- الأناضول- قالت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس، إن عشرات المستوطنين اليهود، بدؤوا في اقتحام ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، صباح الثلاثاء.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحفي حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه إن نحو 165 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد على شكل مجموعات.

وتوقعت الدائرة أن تتواصل الاقتحامات الثلاثاء، حيث يحتفل اليهود بعيد العُرش (سوكوت باللغة العبرية) الذي بدأ الأحد الماضي، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد في أيام الأحد وحتى الخميس على فترتين صباحية وبعد الظهر.

وتزداد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد، خلال أيام الأعياد اليهودية.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتطالب بوقفها.