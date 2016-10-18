وزير الدفاع الروسي يعلن وقف الغارات السورية والروسية على حلب

موسكو- أ ف ب- اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان الجيشين السوري والروسي اوقفا الغارات على مدينة حلب اعتبارا من الساعة 7,00 ت غ الثلاثاء، في خطوة هدفها ضمان تطبيق الهدنة لمدة ثماني ساعات الخميس.

وقال الوزير خلال اجتماع لهيئة الاركان الروسية “اليوم ومنذ الساعة العاشرة (7,00 ت غ) صباحا توقفت ضربات الطيران الروسي والسوري” مضيفا ان هذا الوقف المبكر للغارات “ضروري من أجل تطبيق الهدنة الانسانية” التي ستتيح للمدنيين مغادرة حلب الخميس.

واوضح أن وقف الغارات “يضمن سلامة خروج المدنيين عبر ستة ممرات ويحضر لاجلاء المرضى والجرحى من شرق حلب”.

واضاف وزير الدفاع الروسي “في الوقت الذي تبدأ فيه هذه الهدنة الانسانية، ستنسحب القوات السورية إلى مسافة كافية تمكن المقاتلين من الخروج من شرق حلب مع اسلحتهم” عبر ممرين خاصين بينهما طريق الكاستيلو.

وتابع “نطلب من حكومات الدول التي لها نفوذ على القسم الشرقي لحلب ان تقنع قيادييه بوقف المعارك ومغادرة المدينة”.

والاثنين اعلن الجيش الروسي عن تلعيق القصف الروسي والسوري لمدة ثماني ساعات الخميس في حلب في اطار هدنة انسانية. وقال الجنرال الروسي سيرغي رودسكوي الاثنين ان “القوات الروسية والسورية ستوقف خلال هذه الفترة الغارات الجوية وكل عمليات القصف الاخرى”.

وبحسب سيرغي شويغو فان وقف الغارات الجوية اعتبارا من الثلاثاء يمكن ان يساعد في نجاح محادثات تتمحور حول “الفصل بين المعارضة المعتدلة والارهابيين في حلب” التي يفترض ان تبدأ الاربعاء في جنيف كما قال.

ومساء الاثنين اعلن السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان تركيا وقطر والسعودية وافقت على المشاركة في محادثات مع الاميركيين والروس لاحراز تقدم في هذا الموضوع.

وقال تشوركين ان هذه الدول الثلاث “اعربت عن عزمها على العمل بصورة دؤوبة مع هذه الفصائل المعارضة المعتدلة كي تنأى بنفسها” عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة).

واشار وزير الدفاع الروسي إلى تواجد ضباط روس في جنيف للمشاركة في هذه المحادثات.