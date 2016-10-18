المرصد السوري: مقتل خمسة أشخاص في قصف جوي على أحياء حلب الشرقية

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة وإصابة آخرين جراء غارات جوية مكثفة على أحياء حلب الشرقية.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الثلاثاء إن القصف المكثف، الذي نفذته طائرات حربية فجر الثلاثاء، استهدف مناطق في أحياء السكري والفردوس وبستان القصر والصاخور والصالحين والكلاسة والزبدية وجمعية الزهراء وحلب القديمة.

وأشار المرصد إلى مقتل شخصين متأثرين بجراح أصيبا بها جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على أماكن في منطقة جامعة حلب وحي الجميلية بمدينة حلب منذ أيام.