حارس براد بيت وأنجلينا جولي يكشف أسرارا جديدة حول علاقتهما

لندن ـ كشف الحارس الشخصي مارك بيلينجهام لعائلة النجم الأمريكي الشهير براد بيت والنجمة الأمريكية الحسناء أنجلينا جولي عن الكثير من الأسرار العائلية لهم والمخاوف التي كانت دائمًا تواجههم بسبب أطفالهم.

وصرح مارك أنه قضى نحو 18 شهرًا في حراسة الثنائي وأطفالهم، وأنه كان مثل الأب بالنسبة لهم بسبب قربة الشديد منهم،

وأضاف أنه كان الحارس الوحيد الذي كان مسموح له أن يلمس الأطفال وأن يذهب معهم أينما يذهبوا.

وأكد مارك أن الثنائي جولي وبيت طوال الوقت تطاردهما فكرة اختطاف الأطفال مقابل فدية، مما دفعهم لزيادة التشديد الأمني عليهم، وكانوا يتعاملون معهم بحرص شديد ولا يسمحوا لأحد بالاقتراب منهم.

وأضاف الحارس مارك أن حراسة العائلة كانت تعتبر صعبة بالنسبة له، ولكنها في نفس الوقت مشوقة وممتعة، حيث إن الكثير من الناس يكرهون براد، ولكن أنجلينا محبوبة من قبل الجميع.