الأمن المصري يزيل لافتات إعلانية ضخمة مسيئة للرئيس التركي

القاهرة- الأناضول- أزال الأمن المصري، لافتات إعلانية ضخمة مسيئة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أعلى مبنى كبير وسط القاهرة، وفق بيان ومصدر ذي صلة.

وقالت قناة الغد الإخبارية الخاصة التي تبث من القاهرة إنه “في سابقة هى الأولى من نوعها، قامت قوات الأمن المصري بإزالة لوحات إعلانية ضخمة نفذتها شركة للدعاية والإعلان لصالح القناة”.

وأضافت القناة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني مؤخرا، “قامت قوات الأمن بتفكيك الرسائل الإعلانية المثبتة أعلى مبنى دوحة ماسبيرو، والتي تحمل صورة ضخمة (مسيئة) للرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

كما أزالت قوات الأمن وفق بيان القناة “رسالة مماثلة تحمل صورة سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، وجون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلفهما صور للدمار الذي حاق بسوريا”.

ولم تعلن الداخلية المصرية عن الواقعة أو تقدم تفاصيل إضافية عن أسباب إزالة اللافتات.

فيما رجح للأناضول، مصدر مسؤول في قناة الغد الإخبارية، فضل عدم ذكر اسمه، أن إزالة اللافتات جاءت لتلافي وقوع أزمات سياسية لمصر مع دول أخرى، رافضا إضافة تفاصيل بخلاف ما جاء في بيان القناة.

وقناة “الغد”، التي يرأسها عبد اللطيف المناوي، (رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون الحكومي إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك) هي أول قناة إخبارية عربية تنطلق من القاهرة (بدأت منتصف أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي) وتقدم تغطية إخبارية وتحليلية، وتبث من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة.