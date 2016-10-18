حرب كلامية بين إعلامي كويتي والفنانة قمر تؤدي الى شتم هيفاء وهبي

الكويت ـ ردّ المذيع صالح الراشد بشكل عنيف على هجوم الفنّانة اللبنانية قمر ضده، بعد أن أقحم الإثنان إسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في الخلاف العلني الذي نشب بينهما، من دون يد لها في الأمر أو داعٍ للتطاول عليها.

وفي التفاصيل، اعتبر الراشد في تصريحات صحافية أن قمر تقوم بتقليد وهبي التي وصفها بـ”ملكة جمال الكون”.

وأثار كلام الإعلامي الكويتي سخط قمر التي بعثت له رسالة نصية تتضمن كلاماً قاسياً وألفاظاً نابية خارجة عن المألوف، وشتائم بحقه وحق وهبي.

ونشر الراشد مقطعاً مصوراً شرح فيه تفاصيل الخلاف، كاشفاً الرسالة التي تلقاها من قمر.

واتهم قمر بأنها تعاني من ازمة نفسية واضطرابات عقلية على حد قوله.