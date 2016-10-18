حاكم دبي محمد بن راشد يربت على كتف الفنانة غادة عبد الرازق ـ فيديو

دبي ـ تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ولي عهد دبي محمد بن راشد، وهو يربت على كتف النجمة المصرية غادة عبد الرازق ليرحب بها في الإمارات.

وأظهر مقطع الفيديو محمد بن راشد، بعد أن قام من طاولة الطعام التي كان يجلس عليها في أحد المطاعم بدولة الإمارات ليرحب بالفنانة غادة عبد الرازق واضعا يده علي كتفها.

وأثارت تلك الحادثة ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين تصرف بن راشد مع الفنانة المصرية.