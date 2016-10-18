أوباما: إنني على ثقة أننا سوف ننتصر وأن تنظيم الدولة سوف يخسر

روما- د ب أ- قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حوار نشر الثلاثاء إن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مقدر له الهزيمة، ولكن “بعد معركة صعبة للغاية”.

وقال أوباما لصحيفة لا ريبوبليكا قبل حضوره مأدبة عشاء للرئيس الإيطالي ماتيو رينزي في واشنطن “تحالفنا مازال صامدا أمام تنظيم الدولة الإسلامية على جميع الجهات”.

وأشار أوباما إلى جهود القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل، وحقيقة أن قوات داعش لم تحقق أي انتصارات كبيرة في العراق أو سورية “منذ أكثر من عام”.

وأضاف أوباما “تنظيم الدولة الإسلامية مازال يدافع، تحالفنا يهاجم، وحتى إن كانت هذه ستكون معركة صعبة للغاية، فإنني على ثقة أننا سوف ننتصر وتنظيم الدولة الإسلامية سوف يخسر”.

ومع ذلك حذر الرئيس الأمريكي من أن تنظيم الدولة الإسلامية “مازال لديه القدرة على شن أو التحريض على تنفيذ هجمات إرهابية”، داعيا لمزيد من التعاون الدولي بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية وأمن الحدود.

وقال أوباما “إجهاض الذئاب المنفردة والخلايا الإرهابية الصغيرة، التي تخطط لقتل الأبرياء في بلدنا ،مازال يمثل أصعب التحديات بالنسبة لنا”.