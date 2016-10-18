القضاء الإيراني يحكم بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال الإيراني الأمريكي سياماك نمازي ووالده

طهران- أ ف ب- اصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على رجل أعمال أمريكي ووالده البالغ من العمر 80 عاما لكل منهما بسبب “التعاون مع الحكومة الامريكية” بحسب ما ذكرت وكالة ميزان للانباء المرتبطة بالحكومة الثلاثاء.

واعتقل سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الاعمال، لدى وصوله إلى طهران قبل عام. واعتقل والده باقر نمازي وهو موظف سابق في منظمة الامم المتحدة، في شباط/ فبراير عندما جاء الى ايران للسعي لضمان الافراج عن ابنه.