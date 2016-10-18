القوات العراقية تقتحم قضاء الحمدانية شرقي الموصل

الموصل - د ب أ – صرح قائد عمليات نينوي العسكرية الثلاثاء، بأن القوات العراقية بدأت باقتحام مركز قضاء الحمدانية شرقي الموصل.

وقال اللواء نجم الجبوري، إن القوات العراقية وفوج مكافحة الارهاب بدأت باقتحام قضاء الحمدانية، وإعادة السيطرة عليه وأن اشتباكات كبيرة اندلعت بين مسلحي الدولة الاسلامية والقوات العراقية وفوج مكافحة الارهاب وهناك عشرات القتلى من التنظيم.

وأضاف أن قوات الجيش العراقية تمكنت من تفجير ثلاث عجلات مفخخة قبل استهدافها القوات العراقية بالقضاء .