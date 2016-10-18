وزير الخارجية التركي: وفد من بغداد سيزور تركيا خلال الأسبوع الجاري

اسطنبول - د ب أ – أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الثلاثاء، أن وفداً من بغداد سيزور تركيا خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة ” الأناضول” التركية للأنباء عنه القول، إن “وفداً من بغداد سيزور تركيا خلال الأسبوع الجاري، ربما (بعد غد) الخميس″.

وأكد أن “لدى الطرفين إرادة لحل المسألة عبر الحوار”، في إشارة إلى الخلاف المتعلق بتواجد القوات التركية في شمال العراق.

وكان وفد تركي زار بغداد يوم أمس، إلا أن الخارجية العراقية قالت إن الأفكار التي قدمها الوفد التركي “لم ترقَ إلى مستوى الاستجابة لمطلب العراق بأن على تركيا سحب قواتها من معسكر بعشيقة واحترام سيادة العراق على أراضيه”.

وكانت صحيفة “حرييت دايلي نيوز″ التركية وصفت أمس الوفد التركي، بأنه “وفد مصالحة” هدفه “إقناع بغداد بإعادة النظر في معارضتها لوجود القوات التركية في شمال البلاد”.