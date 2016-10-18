رئيس الوزراء التركي: الطيران التركي يشارك في الضربات بالموصل

اسطنبول - رويترز – قال بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، إن القوات الجوية التركية شاركت في الضربات الجوية التي نفذها التحالف على مدينة الموصل العراقية في إطار عملية تدعمها الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

ودخلت تركيا في أزمة مع بغداد بسبب وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة في شمال العراق والأطراف المشاركة في عملية الموصل. ودربت تركيا ما يصل إلى 3000 مقاتل يشاركون في العملية لكنها قلقة من أن يؤجج الهجوم التوترات الطائفية.