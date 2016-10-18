القوات العراقية تسيطر بشكل كامل على معمل كبريت المشراق

الموصل- د ب أ -أعلن مسؤول محور جنوبي الموصل الثلاثاء، عن سيطرة الشرطة الاتحادية العراقية وقوات التدخل السريع بمساندة التحالف الدولي بالكامل على معمل كبريت المشراق، الواقع على بعد 40 كم جنوبي الموصل.

وقال الفريق الركن رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية، إن” قوات الشرطة الاتحادية وقوات التدخل السريع تمكنت من السيطرة التامة على معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل “.

وأضاف أن القوات الاتحادية تمكنت من السيطرة التامة على معمل المشراق، بعد انزال جوي الاثنين من قبل قوات التحالف الدولي وقتل العشرات من الدولة الاسلامية.

وذكر جودت أن قوات الشرطة الاتحادية وقوات المغاوير والتدخل السريع يستعدون لاقتحام ناحية الشورى 35كم جنوبي الموصل والسيطرة عليها بالكامل .