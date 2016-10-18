يلدريم: سنعرض على البرلمان مقترحا بشأن النظام الرئاسي

أنقرة - الأناضول - قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، ستقدم للبرلمان مقترحات تشمل تعديلات دستورية وموضوع الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وجاء تصريح يلدريم رداً على سؤال من أحد الصحافيين، قبل إلقاء كلمته أمام الكتلة النيابية للعدالة والتنمية الثلاثاء، حول تصريحات رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجه لي، التي قال فيها إنه لا يعارض اللجوء إلى الشعب (عبر الاستفتاء)، لأخذ رأيه (بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي).

وحول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاستفتاء على الانتقال للنظام الرئاسي، قال يلدريم إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ستعرض على البرلمان التركي مقترحات تشمل تعديلات دستورية وموضوع النظام الرئاسي، وسيكون القرار بيد البرلمان.

ورداً على سؤال حول موعد الاستفتاء، قال يدريم “في أقرب وقت ممكن”.

وفي إجابة عن سؤال حول موعد لقائه المزمع مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، قال يلدريم “نحن نلتقي مع الجميع″.

وكرر “بهجه لي” تصريحات مشابهة اليوم، في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه، حيث قال إن حزبه يؤيد الإبقاء على النظام البرلماني مع إجراء إصلاحات فيه، إلا أنه لا يرى بأساً في اللجوء الى إستفتاء الشعب التركي ( بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي).