الكرملين يدعو القوى الأخرى لدعم مبادرته في حلب

موسكو - رويترز – قال المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء، إن روسيا تتوقع من الدول الأخرى التي تسعى لحل الصراع في سوريا الانضمام إلى جهودها لتطبيع الوضع في حلب، بعدما أوقفت موسكو الضربات الجوية على المدينة كبادرة لحسن النية.

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين “تتوقع روسيا الآن من شركائها … المساعدة في هذه العملية الإنسانية وضمان مغادرة قطاع الطرق حلب خاصة شرقها من أجل بدء عملية حقيقية للتفرقة بين ما يعرف باسم المعارضة المعتدلة والجماعات الإرهابية.”

وقال وزير الدفاع الروسي الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية والسورية أوقفت كل الضربات الجوية على حلب قبل يومين من وقف مقرر للقتال لأغراض إنسانية، بهدف السماح لمقاتلي المعارضة والمدنيين بمغادرة المدينة.