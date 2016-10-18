إردوغان: سيتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منبج

أنقرة - رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، إنه سيتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة من بلدة منبج، بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة الباب القريبة.

وأضاف إردوغان في كلمة في أنقرة أن مشاورات تجري مع الولايات المتحدة بشأن عملية مشتركة محتملة لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة السورية.

ومضى قائلا إن تركيا تسعى لإقامة “منطقة آمنة” تغطي خمسة آلاف كيلومتر مربع في شمال سوريا.