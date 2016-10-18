شتاينماير يدعو إلى إطالة مدة الهدنة في سوريا

برلين - د ب أ – دعا وزير الخارجية الاتحادي الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى إطالة مدة الهدنة في سوريا.

وقال شتاينماير الثلاثاء، إن وقف العمليات القتالية الذي أعلنت عنه موسكو في سوريا، يمكن أن يكون بمثابة بداية فقط، موضحاً بقوله: “إن ثمان ساعات لا تكفي على نطاق واسع لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للغاية للمواطنين المحاصرين شرقي حلب”.

وأشار وزير الخارجية الاتحادي إلى أنه يمكن فعل المزيد، مؤكداً أن تقديم المزيد يعد ضرورة إنسانية.

وقال شتاينماير، إنه يرحب بالمساعي في نيويورك لإحراز تقدم في مجلس الأمن الدولي وللاتفاق على شروط للهدنة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الجوية على حلب.