رئيس الوزراء التايلاندي يلمح إلى تسريع عملية خلافة العرش

بانكوك - د ب أ – ألمح رئيس الوزراء التايلاندي برايوث شان أوشا الثلاثاء، إلى أنه يمكن أن تجري عملية خلافة العرش بشكل سريع ، حيث يمكن أن تبدأ بعد 15 يوماً من الآن.

وقال برايوث للصحافيين إن خلافة العرش سوف تتم حسب الدستور . ولم يحدد جدولاً زمنياً واضحا، ولكنه أشار إلى إجراء مبكر.

وصرح برايوث قائلاً :”بعد مراسم الجنازة الملكية ببعض الوقت ، نحو 15 يوماً . بعد ذلك ، سيكون الوقت مواتياً”.

وأضاف أن عملية الخلافة يمكن أن تبدأ قبل مراسم تتويج ولي العهد الأمير فاجيرالونجكورن ملكاً للبلاد ، والتي يتوقع أن تتم بعد مرور عام على وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج .