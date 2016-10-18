تنظيم “الدولة” يشن هجوماً على مواقع الجيش العراقي جنوب الموصل

نينوى - الاناضول - قتل جندي عراقي وثلاثة من تنظيم الدولة في هجوم على قرية النصر ضمن المحور الغربي لقضاء مخمور، تمكنت قوات الجيش العراقي والعشائر السنية من صده، فيما قتل قيادي في التنظيم وتسعة من مساعديه بقصف جوي جنوب الموصل، بحسب ضابط عراقي.

وقال العقيد محمد الجبوري الضابط في الفرقة 15 من الجيش العراقي في مخمور، ان “جندياً عراقياً وثلاثة من عناصر الدولة قتلوا، صباح اليوم، بهجوم تمكنت فيه قوات الجيش في اللواء 91 والحشد العشائري من صده على قرية النصر ضمن المحور الغربي لقضاء مخمور، في الساحل الأيسر من ناحية القيارة، جنوب الموصل”.

وأوضح الجبوري، ان “الجيش تمكن من تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري قبل بلوغها السواتر الامامية للقوات العراقية”.

وعلى صعيد ذي صلة اضاف الجبوري، ان “القائد العسكري في تنظيم الدولة لجنوب مخمور وتسعة من معاونيه قتلوا بضربة جوية للتحالف الدولي على قرية المكوك في ناحية القيارة، جنوب الموصل”.

وتابع الجبوري، ان “الارهابي عبد الله خضر نجم والملقب ابو رعد كان باجتماع مع معاونيه في احد المنازل حين استهدف بضربة جوية”.

وبدأت الحكومة العراقية في أيار/مايو الماضي، بالدفع بحشودات عسكرية قرب الموصل (أكبر مدينة عراقية يسيطر عليها التنظيم، منذ يونيو/ حزيران 2014)، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “الدولة”، كما تقول (الحكومة) إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود تحالفاً دولياً مكوناً من نحو 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل التنظيم في العراق وسوريا، كما يتولى جنود أمريكيون تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية لتعزيز قدرتها في الحرب ضد “الدولة”.