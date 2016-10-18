اليونسكو تتبنى قراراً مثيراً للجدل حول القدس الشرقية المحتلة

باريس - أ ف ب – تبنت اليونسكو الثلاثاء قراراً حول القدس الشرقية المحتلة، قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني لكن تحتج عليه اسرائيل بشدة، باعتباره ينكر الرابط التاريخي بين اليهود والمدينة القديمة.

والنص الذي قدمته الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان، نظرت به الدول الاعضاء ال58 في المجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في باريس، وفي ختام المناقشات “تم اعتماده” كما قال متحدث باسم المنظمة.