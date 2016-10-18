الأمم المتحدة: لا يمكن الاستفادة من الهدنة في حلب دون ضمانات أمنية

جنيف- رويترز – قال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء، إن الأمم المتحدة لا تملك الضمانات الأمنية التي تحتاجها لتنفيذ عمليات إنسانية في شرق حلب أو إجلاء المرضى والمصابين من المدينة.

وأضاف “عندما يغيب صوت الأسلحة … نحتاج إلى غياب صوت جميع الأسلحة. ونحتاج لضمانات من كل أطراف الصراع وليس فقط مجرد إعلان أحادي الجانب بأن ذلك سيتم. نطلب من الجميع منحنا تلك التطمينات قبل أن نبدأ في اتخاذ أي إجراء له معنى.”

وقالت روسيا الاثنين، إن القوات الروسية والسورية ستوقف الهجمات على حلب لمدة ثماني ساعات يوم الخميس، للسماح للمدنيين والمعارضة بمغادرة المدينة.

وقال لاريكه “إن الإعلان الذي سمعنا عنه كان لمدة ثماني ساعات على أيام متتالية وليس يوماً واحداً.”