اجتماع دولي الخميس في باريس حول المستقبل السياسي للموصل

باريس - أ ف ب – أعلن وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء، ان فرنسا والعراق سينظمان الخميس في باريس اجتماعاً وزارياً بحضور عشرين دولة “لتحضير المستقبل السياسي” للموصل بعد الهجوم الذي اطلقه الجيش العراقي والتحالف الدولي لاستعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال جان-مارك آيرولت “يجب التحضير للمستقبل وارساء الاستقرار في الموصل بعد المعركة العسكرية” موضحاً انه لم تتم دعوة ايران.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي ايضاً ان التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية يتحمل ايضاً “مسؤولية” استعادة الرقة في سوريا التي ستكون في حال سقوط الموصل، آخر مدينة كبرى يسيطر عليها الجهاديون.

وأضاف ان “اذا اردنا محاربة الارهاب بشكل فعال، فمن الضروري استعادة هذه المدينة” موضحاً ان عدم دخولها “سيكون خطأ فادحاً.