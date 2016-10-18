اسماء الأسد تقول انها رفضت كافة العروض لمغادرة سوريا

دمشق - أ ف ب – قالت زوجة الرئيس السوري اسماء الأسد في مقابلة مع قناة روسية، هي الاولى لها مع وسيلة اعلام اجنبية منذ اندلاع الحرب في سوريا، انها رفضت عروضاً تلقتها لمغادرة البلاد.

وقالت لقناة “روسيا 24 ” الحكومية في مقتطفات نقلتها حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، “لم افكر ابداً في ان اكون في اي مكان آخر (…) نعم عرض علي مغادرة سوريا او بالأحرى الهرب من سوريا”. واعتبرت هذه العروض “محاولة متعمدة لزعزعة ثقة الشعب برئيسه”.