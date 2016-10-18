الرئيس الأوكراني لا يعلق آمالاً كبيرة على محادثات برلين

ستوكهولم - د ب أ – قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنه لا “يعلق آمالاً كبيرة” على قمة تعقد في برلين بشأن ما يطلق عليه عملية سلام مينسك ، والتي تهدف لإنهاء الاشتباكات في أوكرانيا.

وقال بوروشينكو “بالنسبة لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين فإنه لإحلال السلام في شرق بلادي يكفي أن يفعل شيئين فقط . الأول هو انسحاب قوات الاحتلال ة والأسلحة الروسية … والثاني هو ترك التحكم لنا . فقط”.

جاءت تعليقات بوروشينكو خلال زيارة رسمية إلى النرويج قبل القمة المقررة الأربعاء.