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الرئيس الأوكراني لا يعلق آمالاً كبيرة على محادثات برلين

Oct 18, 2016

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ستوكهولم - د ب أ – قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنه لا “يعلق آمالاً كبيرة” على قمة تعقد في برلين بشأن ما يطلق عليه عملية سلام مينسك ، والتي تهدف لإنهاء الاشتباكات في أوكرانيا.

وقال بوروشينكو “بالنسبة لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين فإنه لإحلال السلام في شرق بلادي يكفي أن يفعل شيئين فقط . الأول هو انسحاب قوات الاحتلال ة والأسلحة الروسية … والثاني هو ترك التحكم لنا . فقط”.

جاءت تعليقات بوروشينكو خلال زيارة رسمية إلى النرويج قبل القمة المقررة الأربعاء.

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