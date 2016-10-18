مباحثات بين الحكومة السورية والمعارضة لنقل المسلحين من معضمية الشام

دمشق - د ب أ – يعقد في مدينة معضمية الشام غرب العاصمة دمشق الثلاثاء، اجتماع موسع بين ممثلين عن الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة المسلحة التي تسيطر على المدينة منذ نحو أربع سنوات.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع طلب عدم ذكر اسمه، إن ” الاجتماع لا يزال متواصلاً حتى اللحظة” مبيناً أن النقاش يدور حول إمكانية إخراج المسلحين من المدينة باتجاه شمال سوريا.

وأضاف من ” المتوقع الوصول إلى اتفاق في نهاية الاجتماع لخروج أكثر من 500 مسلح مع عوائلهم باتجاه مدينة إدلب شمال سوريا، وتسوية أوضاع العشرات من المسلحين”.

ويبلغ عدد عناصر الفصائل المسلحة الثلاثة في مدينة المعضمية بين مقاتلين واداريين 2100 عنصر ، كان من المقرر خروج حوالي 500 عنصر مع عائلاتهم منتصف الشهر الماضي ولكن بسبب التطورات في ريف حماة الشمالي تأجل نقلهم الى ادلب .

وخرجت مدينة معضمية الشامعن سيطرة القوات الحكومية نهاية عام 2012 ودخلت في مصالحة مع القوات الحكومية بداية عام 2014 .