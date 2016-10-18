وزير الدفاع الفرنسي: معركة الموصل لن تكون حرباً خاطفة

باريس - رويترز – قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دوريان الثلاثاء، إن معركة التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية لاستعادة مدينة الموصل العراقية من قبضة التنظيم المتشدد ستستغرق وقتاً ولن تكون “حرباً خاطفة”.

وقال للصحافيين “هذه المعركة مهمة لأنها (الموصل) معقل داعش (الدولة الإسلامية). الموصل هي معقل عدونا… لكن المعركة ستكون طويلة. لن تكون حرباً خاطفة. هذه بلدة يسكنها مليون ونصف المليون شخص لذا فإنها مسألة طويلة الأجل.. عدة أسابيع وربما أشهر.”