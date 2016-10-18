وزير الخارجية البريطاني: يجب أن نتصدر جهود استمرار العقوبات على روسيا

لندن - رويترز – قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، إن على بلاده أن تتصدر جهود استمرار العقوبات على روسيا فيما يتصل بتحركاتها في سوريا وأوكرانيا، مضيفاً أنه لا يمكن أن تظل الأوضاع على حالها.

وأضاف أمام البرلمان، “بالطبع من الصواب أن تواصل بريطانيا وروسيا الاتحادية التعاون والتواصل في كل المجالات التي لنا فيها مصالح مشتركة.”

ومضى قائلاً “لكن في ضوء السلوك القاسي والوحشي للروس في أوكرانيا وسوريا … فإن من الصواب أن تتصدر بريطانيا (جهود) ممارسة الضغط بشأن العقوبات ولا يمكن أن تظل الأوضاع كما هي مع روسيا.”

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على بنوك روسية، وأفراد روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2014 بعد تحركات موسكو في أوكرانيا.