قوات سورية مدعومة من تركيا تسيطر على ست قرى جديدة في ريف حلب الشمالي

دمشق- د ب أ- سيطرت فصائل الجيش السوري الحر بإسناد مدفعي من الجيش التركي على ست قرى جديدة الثلاثاء بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ريف حلب الشمالي.

وقال قائد عسكري في كتائب الحمزة المشاركة في عمليات درع الفرات لوكالة الأبناء الألمانية إن فصائل الجيش السوري الحر مدعومة بالمدفعية التركية وسلاح الجو سيطرت على قرى العيون وزراعها وتل مالد والسيد علي، وطنوزة، والواش، وبرعان جنوب شرق مدينة مارع بعد معارك مع تنظيم داعش وأن عدد من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف عناصر التنظيم .

وأضاف القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس مدينة أخترين العسكري أصدر بياناً اليوم الثلاثاء طالب فيه المدنيين بالعودة إلى المدينة عقب طرد داعش وذلك بدءاً من الثلاثاء، ومحذراً في الوقت ذاته الأهالي من الأجسام الغريبة وعدم الاقتراب منها وإبلاغ المجلس حال مشاهدتها ليتم التعامل معها من قبل المختصين.

وسيطرت فصائل درع الفرات على معظم ريف حلب الشمالي والشرقي الذي كان تحت سيطرة تنظيم داعش خلال ثلاث مراحل، حيث تهدف هذه الفصائل للتقدم نحو أخر معاقل داعش بمدينة الباب وريفها شرقي مدينة حلب.

وفي ريف إدلب، قالت مصادر طبية إن سبعة قتلى على الأقل سقطوا وأصيب أكثر من 25 أخرين بجروح في غارة شنتها طائرات روسية على مستشفى بلدة سرجة في جبل الزاوية في ريف ادلب الغربي.