نينوى- الأناضول- أعلن قائد عمليات نينوى، الثلاثاء، أن القوات العراقية تطوق ناحية الشورة جنوب الموصل تمهيدا لاقتحامها.

وقال اللواء نجم الجبوري في تصريحات للأناضول، إن “قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية تطوق ناحية الشورة، 40 كم جنوب الموصل، تمهيدا لاقتحامها”.

وأضاف الجبوري أن القوات العراقية “تقدمت باتجاه الشورة وطوقتها من محورين: المحور الأول من جهة قرية تلول ناصر والمحور الثاني من مفرق الطريق العام المؤدي للشورة”.

وأطلق الجيش العراقي إلى جانب قوات البيشمركة وعدد من المجموعات العشائرية التي قامت القوات التركية بتدريبها، بالإضافة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الإثنين، هجوما يستهدف تطهير المدينة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وتمكنت قوات الجيش العراقي والشرطة والبيشمركة، من تحرير 19 قرية في اليوم الأول من عمليات استعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)‎.