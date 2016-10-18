مقاتل في تنظيم الدولة يتعهد بالحاق الهزيمة بالولايات المتحدة في العراق

بغداد- أ ف ب- نشرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية شريط فيديو يتعهد فيه مقاتل من التنظيم بالحاق الهزيمة بالولايات المتحدة في العراق، ويظهر “انتشارا” للمقاتلين في شوارع الموصل.

ونشر الشريط بعنوان “انتشار لمقاتلي الدولة الاسلامية في شوارع مدينة الموصل ليلا”. وظهر فيه مسلح ملثم مع مسلحين آخرين وراءه ببزات عسكرية ملثمين أيضا، وهو يقول “أما أنت امريكا فنعدك بما وعدك به مشائخنا، تقبلهم الله، مثل الشيخ أبو مصعب وأبي عمر وأبي حمزة وأمثال الشيخ أبي أنس وأبي محمد العدناني (…)”.

ويضيف “فوالله ثم والله ثم والله لتهزمين أمريكا في العراق ولتخرجين باذن الله مرة اخرى ذليلة حقيرة تجرين اذيال الهزيمة كما اقسم شيخنا ابي مصعب الزرقاوي”.

ويشير المتحدث إلى عدد من المسؤولين في تنظيم الدولة الاسلامية الذين قضوا في ضربات أمريكية في سوريا والعراق.

ويظهر في الفيديو في شارع كبير مقفر ومضاء ليلا مسلحون ببزات عسكرية على جانبي الطريق، ثم صف طويل من المسلحين يتقدمون في شارع لا يمكن التأكد ان كان ذاته.

ويأتي هذا الشريط بعد يومين من بدء القوات الحكومية العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة اميركية معركة استعادة مدينة الموصل، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق. وأعلن الامريكيون ان القوات العراقية تمكنت من إحراز تقدم في اتجاه الهدف المحدد.