فيفي عبده: الرقاصة أحسن وحدة تعرف تربي ولادها

القاهرة ـ في تصريح غريب ومثير للجدل، أكدت الراقصة المصرية فيفي عبده أن الراقصة تستطيع أن تربي أولادها أحسن من الأمهات الأخريات.

فيفي أوضحت، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج “ست الحسن” على قناة ON E: “الراقصة ستعرف كيف تربي جيدا جدا لأنها شاهدت بعينها أشياء كثير جدا، وأنا أعرف الفرق بين ابنتي التي ربتها الراقصة وبين بنات أخريات ربتهن أمهات عاديات”.

ومن ناحية أخرى أكدت فيفي أنها فتخر بأنها راقصة، خاصة أنها أكثر راقصة معروفة على مستوى العالم، على حد قولها، ووصفت نفسها بإنها ترقص في “فترينة” لا يستطيع أحد لمسها، وليس كمن ترقصن في أماكن لا أحد يعرف عنها أحد شيء.

يذكر أن فيفي عبده لديها ابنتين هما عزة وهنادي، وقد دخلت ابنتها عزة الوسط الفني من خلال مجال التمثيل، حيث شاركت والدتها في عدد من الأعمال منها مسلسل “كيد النسا” ومسرحية “حارة العوالم”.