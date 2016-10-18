محمد هنيدي ينشر صورته بملابس الإحرام

القاهرة ـ شارك الفنان المصري محمد هنيدي جمهوره في لقطة له وهو بالأراضي العربية المقدسة.

محمد هنيدي نشر صورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام، وعلق على الصورة وقال “من الأراضي المقدسة”، وسببت الصورة جدلًا بين الجمهور وخاصة أنه ليس وقت أداء عمرة، كما أن محمد هنيدي ظهر بشارب خفيف لم يعتاد الظهور به من قبل.

يذكر أن هنيدى يعقد جلسات عمل مسلسله الجديد “أبيه فتحي” من إنتاج هشام شعبان، الذي يخوض به السباق الرمضانى 2017، وكان آخر أعمال محمد هنيدى فى التليفزيون فوازير “مسلسليكو” عام 2013.