الفنانة قمر تتهم طليقها بتسريب صور عارية لها وتكشف معلومة خطيرة عنه

القاهرة ـ ما زالت الحرب مشتعلة بين الفنانة قمر وطليقها جمال مروان ومن حين لآخر يخرج كلاهما بتصريحات تضيف حلقة جديدة للصراع بينهما.

الفنانة اللبنانية قمر، خرجت بتحذير لجمهورها من حساب مزيف يحمل اسمها عبر تطبيق «الواتساب»، يقوم بنشر صور عارية لها، مؤكدة إنها غير مسئولة عما يصدر باسمها فيه.

قمر، نشرت بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”، اتهمت فيه طليقها جمال أشرف مروان، بأنه من يقوم بنشر صور عارية لها ومعلومات مغلوطة عنها قائلة “يؤكد المكتب الاعلامي للنجمة قمر أنها ليست المسؤولة عما يصدر باسمها عبر تطبيق الواتساب، وتشير الى أن والد ابنها “جيمي محمد” جمال أشرف مروان قد قام بإنشاء بعض المجموعات عبر التطبيق المذكور من عدة أرقام وهمية تعود لأكثر من دولة أميركية وأوروبية، حيث يشتم هذا الأخير، الاعلاميين والفنانين العرب الذين قد أضافهم إلى هذه المجموعات، منتحلاً شخصية النجمة قمر ليتكلم باسمها ويشهر بها”.

وأضافت “كما أنه لا يكتفي بهذا القدر من الانحطاط الاخلاقي، بل يقوم بإرسال صوراً وفيديوهات لامرأة عارية قام بتصويرها بطريقة جانبية حتى لا يظهر وجهها، مدعياً أنها النجمة قمر.. وهنا نشكر ونقدر باسم الفنانة قمر كل من وصلته هذه الرسائل ولم يكترث لها، بل ساعد في لفت انتباهها الى المؤامرة القذرة التي تحاك من خلفها ومنهم اعلاميين وفنانين، باستثناء بعض من يدعو أنهم اعلاميين وهو وبكل اسف متطفلين على هذه المهنة ويقمون بتشويهها بشواذهم”.

وتابعت “وبالعودة إلى جمال مروان فقد أكدت مصادرنا أن كل ما يقوم به يعود الى حالته النفسية المشخصة بال “هيستيرية” وذلك بحسب المصح النفسي في ولاية ميامي الأميركية والذي يتابع حالته الجنونية التي وصل اليها، بعد انفصال زوجته جيلان سهمود عنه ومنح حضانة الاولاد لها إضافة الى اخذ ما يقدر بنصف ثروته كحقوق لها ولأولادها”.

وكشف البيان أن قمر تخلت عن حربها مع اشرف مروان لأثبات نسب طفلها له مؤكدة أنها قررت أن تغلق قضية نسب أبنها وإنهاء هذه المشكلة، وذلك من خلال عملها على إصدار جواز سفر أوروبي ل جيمي.. أما فيما يتعلق بمسيرتها الفنية، فهي تعد جمهورها بتقديم كل ما هو جديد في المستقبل القريب.

يذكر أن قمر، خاضت الكثير من المعارك القضائية مع اشرف مروان، من أجل إثبات نسب طفلها له وهو الأمر الذي لم تستطع اثباته أمام المحكمة.