فالنسيا يسعى لفك عقدة العشرة أمام برشلونة

لندن ـ يستقبل فالنسيا، نظيره برشلونة، يوم السبت المقبل على ملعبه “ميستايا”، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وهو يبحث عن أول فوز على أرضه أمام الفريق الكتالوني في المسابقة منذ 10 أعوام.

ولم يتمكن فالنسيا من تحقيق الفوز على برشلونة في “ميستايا” منذ موسم 2006-2007، تحديدا يوم 18 فبراير/ شباط 2007، حينما تغلب “الخفافيش” على البارسا بهدفين لهدف.

وكان برشلونة صاحب الأفضلية في اللقاءات التسعة الأخرى التي تم خوضها منذ ذلك الوقت على ملعب ميستايا، بواقع 5 تعادلات، و4 انتصارات، بإجمالي 8 أهداف للخفافيش و14 للكتالونيين.

ويرجع تاريخ آخر مباراة أقيمت على ملعب ميستايا إلى الخامس من ديسمبر/كانون أول العام الماضي، والتي انتهت بالتعادل بهدف.

وبمباراة السبت، يصل إجمالي عدد المباريات بين فالنسيا وبرشلونة على ملعب ميستايا إلى 82 مباراة بالليجا، بواقع 29 فوزا للخفافيش و20 تعادلا و32 فوزا للبلاوجرانا.

ويشار إلى أن أول مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب ميستايا كانت في موسم 1931-1932 حينما صعد فالنسيا لدوري الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ولم يتواجه فالنسيا وبرشلونة فقط ضمن منافسات الليجا، بل أيضا جمعتهما مواجهات كثيرة في منافسات كأس ملك إسبانيا وأيضا في مختلف البطولات الأوروبية.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف إشبيلية ونقطتين عن صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد والوصافة ريال مدريد، في حين يأتي فالنسيا في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.