النروج تنشر صورا لسفن روسية تبحر الى سوريا

اوسلو ـ أ ف ب – نشر الجيش النروجي صورا لحاملة الطائرات الوحيدة للبحرية الروسية تبحر مع مواكبة بحرية مهمة باتجاه سوريا حيث ستعزز الوجود العسكري الروسي.

والتقطت صور الاثنين للحاملة الاميرال كوزنيتسوف ومقرها اصلا في سيفيرومورسك في بحر بارنتس وسبع سفن حربية في المياه الدولية قبالة النروج كما اعلنت الثلاثاء القومندان اليزابيث ايكلاند المتحدثة باسم مركز عمليات الجيش النروجي.

وصرحت لوكالة فرانس برس “ابلغنا انهم في طريقهم الى المتوسط”.

وقالت “من غير المعهود ان نرى هذا العدد الكبير من السفن تبحر معا قبالة النروج”. واضافت “لكن هذا هو نشاط قوات الدفاع النروجية كل يوم على مدار السنة: نتابع الانشطة قبالة سواحلنا خصوصا السفن والطائرت الروسية”.

واضافت انه خلال ابحار مجموعة السفن الروسية قبالة سواحل النروج ستتبعها فرقاطة من البحرية النروجية عن مسافة بعيدة تتولى بعدها سفينة من بلد اخر من حلف شمال الاطلسي هذه المهمة.

واوضحت ان “التواصل جيد” مع السفن الروسية.

اعلن الاسطول الروسي ان حاملة الطائرات تبحر الى سوريا وعلى متنها عدة طائرات ومروحيات قتالية لتعزيز الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة.

والثلاثاء اعلنت موسكو وقفا فوريا للغارات الجوية الروسية والسورية على حلب في بادرة “حسن نية” وكذلك للسماح باجلاء المدنيين من احياء المدينة الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة التي تتعرض لقصف مكثف منذ شهر.