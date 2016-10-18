“حزب الله” يشيع قائداً عسكرياً بارزاً قتل في سوريا

بيروت ـ الأناضول ـ شيّع حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، جثمان أحد قادته العسكريين البارزين، “حاتم حمادي”، الذي قتل أمس الأول، خلال مشاركته في الحرب السورية إلى جانب قوات نظام “بشار الأسد”.

وأقيمت مراسم التشييع لـ”حمادي” الذي يحمل الاسم الحركي “الحاج علاء” ، في ضاحية بيروت الجنوبية، بمشاركة مئات من أنصار الحزب.

وسارت الجنازة، التي حملت نعش “حمادي” الملفوف بعلم حزب الله، في عدد من شوارع وأحياء الضاحية، على وقع الصيحات والشعارات الدينية والسياسية، قبل أن يدفن في مقبرة “روضة الحوراء زينب”.

ورفع المشاركون في التشييع صور “حمادي” وأعلام الحزب ورايات دينية.

ويقاتل حزب الله إلى جانب النظام السوري، بشكل علني، منذ مطلع العام 2013.

ووفق بيان سابق للحزب، فإن “حمادي”، من بلدة القماطية في جبل لبنان، ولد عام1971، متزوج وله ولدان، حائز على إجازة جامعية تخصص هندسة الكهرباء.

وأوضح البيان أن “حمادي من طلائع المجاهدين الذين ذهبوا إلى سوريا لحماية لبنان من الخطر التكفيري”، بحسب تعبيره.