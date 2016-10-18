 طالب من نيويورك قتل أثناء القتال في صفوف “الدولة الإٍسلامية”





نيويورك- رويترز- قال ممثلو ادعاء أمريكيون إن طالباً جامعياً من نيويورك توفي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بينما كان يقاتل في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا التي سافر إليها في وقت سابق من نفس العام بمساعدة رجل من ولاية أريزونا تعرف عليه عبر الانترنت.

وكشف عن وفاة سامي محمد الجعراني، الذي كان عمره 24 عندما سافر إلى سوريا، في أوراق قدمها ممثلو ادعاء في وقت متأخر يوم الاثنين إلى محكمة اتحادية في مانهاتن في قضية ضد رجل أريزونا أحمد محمد الجمال.

وجاءت التفاصيل مع سعي ممثلي الادعاء لاستصدار موافقة على تقديم أدلة في محاكمة الجمال المقررة في الخامس من ديسمبر كانون الأول بشان اتهامه بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم “الدولة الإسلامية” عن طريق مساعدة الجعراني في السفر حتى يتمكن من الانضمام للتنظيم.

ويقول ممثلو الادعاء إن الجعراني كان مواطناً أمريكياً والتحق بجامعة في مانهاتن، وبحلول عام 2014 بدأ يعبر عن اهتمام متزايد بأفكار اسلامية متشددة.