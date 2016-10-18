تونس: حزب جديد خلفاً لـ “نداء تونس″؟

تونس- القدس العربي- روعة قاسم: قالت مصادر مقربة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في اتصال مع “القدس العربي” إنه من غير المستبعد ان يسعى السبسي إلى تاسيس حزب جديد. وقد تسرّبت في الفترة الأخيرة معلومات في هذا الاتجاه دون أن تتولى الرئاسة التونسية نفيها أو تاكيدها.

وحسب المصدر المطلع، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن الباجي قائد السبسي ليس متاكداً من قدرة حركة “نداء تونس″ على استرجاع حيويتها و تماسكها، وهو ما يفرض -حسب مصدرنا- التفكير في تأسيس حزب سياسي جديد استعداداً للمواعيد الانتخابية القادمة، وحفاظاً على التوازن السياسي الذي يعتبره السبسي شرطاً أساسياً لإقامة نظام ديمقراطي قادر على الاستمرار.

وتشهد حركة “نداء تونس″ موجة من الاستقالات، وكذلك حزب “مشروع تونس″ الذي أسسه محسن مرزوق بعد انشقاقه عن الـ “نداء”. كما يتداول أن عناصر من “حزب الوطنيين الديمقراطيين”، وهو من أكبر الأحزاب المشكّلة للجبهة الشعبية المعارضة، قد تلتحق بحزب الرئيس الجديد.